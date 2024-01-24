رغم الطقس السيئ.. قلعة قايتباي تستقبل أفواجًا من المصريين والأجانب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أفواجا من الزائرين المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي استقبلت بالتزامن مع النوة، اليوم الأربعاء أعدادا كبيرة من الزائرين الأجانب من جنسيات متعددة، وكان في استقبالهم محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي القلعة.

وأكد متولي استقرار العمل داخل قلعة قايتباي بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، لافتا إلى أنه تجرى المتابعة على مدار الساعة من غرفة عمليات المنطقة برئاسته وعضوية مديري ومشرفي المناطق الأثرية، لافتا إلى أن غرفة العمليات في انعقاد مستمر ومتابعة ميدانية لتفقد كافة المواقع الاثرية خلال نوة الغطاس.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية إلى أن جميع المناطق الأثرية مؤمنة وأن أجهزة وزارة السياحة والآثار تتابع عبر غرفة عمليات الوضع الجاري في كافة المناطق الأثرية لضمان سلامتها خلال موجة الطقس السيئ.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة الغطاس.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 14 للصغرى و16 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 16 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 70%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الصباح والليل.