رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني: حلحلة أزمة النفايات باتت على سكتها الصحيحة

زف رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان إلى المواطنين بشرى سارة في موضوع حلحلة أزمة النفايات مؤكداً انها " باتت على سكتها الصحيحة وان معاناتهم ستتلاشى تباعاً، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على شمول بلدات وقرى الاتحاد ومدينة صيدا بتكليف شركة سيتي بلو رفع نفاياتها ، والتي باشرت عملها الفعلي يوم امس وستستمر بمهامها على مدى ثلاثة أشهر

ولفت يونان، في حديث للوكالة الوطنية للاعلام، الى أنه "استباقاً لانتهاء الأشهر الثلاث للشركة التي كلفت برفع النفايات، أطلقنا يوم امس المناقصة العمومية الخاصة بتلزيم عملية جمع النفايات ورفعها ضمن دفتر شروط بالمعايير والإجراءات والمؤهلات التي يتوجب توافرها بالشركات ذات الصلة بالموضوع استحقاقاً لإرساء عملية تكليفها".

ودعا يونان الشركات المعنية بتقديم العروض إلى "أوسع مشاركة في المناقصة العمومية التي فتحت أبواب التنافس في ما بينهم يوم امس ، وصولا لتكليف أفضلها عرضاً وسعراً ، وتستحق مهلة انتهاء فضها في 21 من شباط القادم".

وأضاف يونان "كل الشكر لجهود دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي ومجلس الانماء والاعمار التي اثمرت هذه الخطوة الكبيرة باتجاه إنهاء معاناة أهلنا في الجنوب لاسيما على مستوى اتحادبلديات صيدا الزهراني واستدامة العمل البلدي في خدمة المواطنين وسلامة أمنهم الصحي والبيئي".

ونوه يونان بـ"جهود ومساعي محافظ لبنان الجنوبي الاستاذ منصور ضو الذي كان له الدور الكبير في إنجاز هذه الخطوة الى خواتيم تنفيذها المبشرة بمرحلة يتنفس فيها المواطنون الصعداء هواءً خالياً من النفايات وروائحها المضرة بصحتهم وبيئتهم".

كما شكر رؤساء بلديات الاتحاد الذين "سخروا أوقاتهم وكل امكاناتهم سعياً إلى تحقيق ما نحن عليه اليوم رغم كل الصعوبات".