ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيز روبلز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.