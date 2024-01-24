ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
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