الإعلام الإسرائيلي يطالب بإحتلال رفح والوصول للحدود المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غـ ـزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.

وقال موقع hakolhayehudi (الصوت اليهـ ـودي) إن التخلي عن احتلال رفح قد يكون اعترافا رسميا من جانب إسـ ـرائيل بخسارة الحـ ـرب والحفاظ على حكم حمـ ـاس في غـ ـزة.

وقال الموقع: "تتزايد الدعوات لوقف القـ ـتال في قطاع غـ ـزة، وفي المظاهرات المناهضة للحكومة يطالب المتظاهرون بالقيام بكل شيء من أجل إطلاق سراح الأسـ ـرى، بما في ذلك الاستسلام لمطلب حـ ـماس بوقف القتـ ـال وسحب كافة القوات الإسـ ـرائيلية من قطاع غـ ـزة. وفي مواجهة هذه المطالب، من الواضح أن هناك دعوة قوية إلى أن أي تنازل عن احـ ـتلال القطاع بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح، سيعتبر انتصارا لحـ ـماس ويدعو إلى الهجوم التالي".