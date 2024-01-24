شكرا لقرائتكم خبر مسؤول عراقي: سنتعامل مع القصف الأمريكي على أنه عدوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى عبد رب الرسول أمس، المجتمع الدولي إلى تولي مسؤوليته في دعم السلم والأمن ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعليا استقرار العراق وسيادته، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع القصف الأمريكي على أنه أفعال عدوانية.

وقال في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) «في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، تعود الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم».

وأضاف «في الوقت الذي قطعت فيه التفاهمات، بشأن دور ومهام عناصر التحالف الدولي ومستشاريه المتواجدين في العراق، شوطا إيجابيا على طريق تنظيم العلاقة المستقبلية، نجد هذه الأفعال ترتكب لتتسبب في عرقلة هذا المسار، والإساءة لكل الاتفاقات ومحاور التعاون الأمني المشترك».

وأوضح أن هذا الفعل المرفوض، يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول، في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع، وتداعيات العدوان على غزة، ونتائج حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني».