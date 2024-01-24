شكرا لقرائتكم خبر السيسي: الحرب على الإرهاب كلفت مصر 120 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن الحرب على البلاد كلفت بلاده 120 مليار جنيه، ولفت إلى أن الثمن كان كبيرا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشار خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، إلى أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب لا بد أن تأخذ مكانها المستحق على حائط شرف الوطن، وهي تضحيات نقدرها ونجلها.

وحول الحرب في غزة، أشار السيسي إلى أن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيها منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة.

وأضاف «لقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية، وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

وأكد الرئيس المصري أن بلاده لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا «معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوما.. الإجراءات التي تعرقل تتم من الجانب الآخر وهو إسرائيل».

وعن الأزمة الاقتصادية، دعا السيسي إلى إجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، قائلا «نحتاج إلى عمل حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد»، وأوضح أن هناك رؤية طرحتها الحكومة لتجاوز أزمة الدولار، بينما أكد أن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت أساسا متينا، يعيننا بإذن الله على عبور التحديات.