انت الان تتابع خبر الاتحاد المغربي يبدي موقفا من إيقاف الركراكي من قبل "الكاف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وفق بيان الاتحاد المغربي، إيقاف الركراكي أربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ.

وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي لكرة القدم على موقعه: "على إثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار، المتمثل في إيقافه أربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار".



وشدد الاتحاد المغربي في بيانه على أنه يرى قرار "الكاف" مجانبا للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية

وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم دافع عن رواية لاعب منتخبه شانسيل مبيمبا، الذي قال إن الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات عنصرية خلال مباراة المنتخبين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ودعا "الكاف" بعدها إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب مبيمبا ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.

ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن "اتهامه بالعنصرية عار من الصحة".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي تأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في صدارة المجموعة السادسة وذلك عقب فوزه أمس الأربعاء على زامبيا بهدف دون رد في مباراة شهدت جلوس الركراكي في المدرجات تنفيذا لعقوبة إيقافه.

