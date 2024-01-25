وزير الخارجية الإيراني يكشف ما أبلغته السعودية له بشأن القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - حذّر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، الأمريكيين من "ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والصهاينة".

وحسب سبوتنيك، قال عبد اللهيان إن "السعوديين أبلغونا أن فلسطين هي قضيتهم الأولى"، مؤكدا أن "الاجراءات الإسرائيلية تجعل الظروف معقدة وصعبة لكل بلد يسعى إلى التطبيع مع هذا الكيان".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أكد أمس الأربعاء، "إمكانية التطبيع مع السعودية، حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".

وقال كوهين، في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "المخاوف الأمنية المتعلقة بالمحور الإيراني ستتفوق على مطالب الرياض بأن يكون حل الدولتين جزءا من صفقة التطبيع"، مشددا على أن "السلام مع السعودية أمر وارد تماما".

وأضاف أن "حرب 7 أكتوبر، سلطت الضوء على حقيقة أن السعودية تحتاج إلى هذا السلام أكثر مما تحتاج إليه إسرائيل، إن لم يكن "، متسائلا: "من هاجم السعودية قبل 4 سنوات؟ أليس إيران والحوثيون"، في إشارة إلى هجوم عام 2019 على منشأتين نفطيتين رئيسيتين في بقيق وخريص.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".

وأوضحت الصحيفة أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيًا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تواصل التقدم".

وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية".