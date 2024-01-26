انت الان تتابع خبر اخرهم محمد هنيدي.. نجوم حصلوا على الجنسية السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد نجم الكوميديا المصري آخر المبدعين المصريين الذين حصلوا على الجنسية السعودية، فيما نال آخرون الإقامة الذهبية في المملكة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في دعم السعودية.

في السطور التالية نسلّط الضوء على مجموعة من المشاهير المصريين الذين حصلوا على الجنسية والإقامة الذهبية السعودية.



عمرو أديب

في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية، بجانب جنسيته المصرية.

وأعرب أديب حينها عن سعادته خصوصاً مع قضاء 30 عاماً من حياته الإعلامية داخل مؤسسات سعودية.

أنغام وتامر عاشور

ومنحت المملكة المغنية المصرية أنغام الإقامة الذهبية في 25 يناير، بعد إحياء حفل ضخم تحت عنوان "حوار غنائي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخلال الحفل صعد أحد المنظمين على خشبة المسرح وقال: "في مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الإبداع، نعلن بعد العطاء الفني الكبير للفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، ومشاركتهما الكبيرة ومكانتهما الغالية ومحبتهما عند الجمهور السعودي، منحهما الإقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية".

وعلقت أنغام على هذا الخبر المفاجئ قائلة: "شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرا على الإقامة الذهبية، أنا من أهل البلد وأصبحت الآن أقرب.. أشعر بسعادة بالغة شكرا جدا".

وكان الثنائي الفني أنغام وتامر عاشور قدما ديو غنائيا رائعا في موسم الرياض، ونجح في انتزاع صيحات الجمهور.

المايسترو هاني فرحات

وحصل المايسترو المصري هاني فرحات قبل أيام على الجنسية السعودية. وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الخبر بنفسه في حفل "نجمات العرب"، الذي أقيم على مسرح محمد عبده، مشيراً إلى جهود الدكتور هاني فرحات الفنية في موسم الرياض.

صلاح الجهيني

وحصل السيناريست المصري صلاح الجهيني على الإقامة الذهبية السعودية. ونشر المستشار تركي آل الشيخ صورته مع صلاح الجهيني، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "سعيد بتقديم الإقامة السعودية الذهبية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني.. وتمنياتي له بالتوفيق دائمًا".

المايسترو وليد فايد

وحصل المايسترو وليد فايد على الجنسية السعودية، وذلك بعد حصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية خلال حفل Joy Awards الأخير.

وعلق فايد قائلاً:" الجائزة عزيزة على قلبي، ولكن هناك تكريم آخر قريب لقلبي وهو حصولي على الجنسية السعودية. أشكر سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشكر المملكة العربية السعودية".

