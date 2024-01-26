بخاري بحث مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان بؤية المجلس حيال الأمن الإقليمي

التقى السّفير السّعودي لدى ​لبنان​ ​وليد بخاري​، في دارته باليرزة، سُفراء دول ​مجلس التعاون الخليجي​ لدى لبنان، وهم سفير ​سلطنة عمان​ أحمد بن محمد السعيدي، سفير ​قطر​ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة ​الكويت​ عبدالله الشاهين. وتمّ خلال اللّقاء مناقشة رؤية مجلس التّعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي، إضافةً إلى مواضيع ذات اهتمام مُشترك.

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