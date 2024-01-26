السعودية تعزى الصين في ضحايا زلزال شينجيانج

ياسر رشاد - القاهرة - بعث كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتان عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ.

وقال خادم الحرمين الشريفين في برقيته: "علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وقال سمو ولي العهد في برقيته: "بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".