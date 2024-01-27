السيسي لبايدن: تحركوا لوقف المأساة الإنسانية في غزة

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
وحرص السيسي على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما أشار إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها.
كما شدد الرئيس المصري على أن بلاده «ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع، لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم».
مؤكدا «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف».
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