شكرا لقرائتكم خبر السيسي لبايدن: تحركوا لوقف المأساة الإنسانية في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وحرص السيسي على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أشار إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها.

كما شدد الرئيس المصري على أن بلاده «ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع، لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم».

مؤكدا «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف».