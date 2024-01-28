شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش: قانون تأمين المنشآت الحيوية يتفق مع الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وقال النائب عمرو درويش، في كلمته: أتوجه بالتحية للقوات المسلحة المصرية، وأوجه التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، ومشروع القانون المعروض يتفق وصحيح الدستور ويضمن صلاحيات موسعة للقوات المسلحة فى حماية المشآت العامة والحيوية ومحاربة الفساد الذي عانى منه الشعب خاصة ما يحدث اليوم من جرائم التموين وتوفير السلع الأساسية، وهذه التعديلات مهمة وتحمل فيها القوات المسلحة أعباء أخرى فوق أعباء حماية مقدرات الوطن وحدوده وأيضا تأمين المنشآت".

وأشار "درويش"، إلى اتفاقه مع ما ذكره المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة اليوم، بشأن نقل ما يحدث هنا في المجلس من مناقشات إلى الإعلام، قائلا: "ما يحدث لا ينقل بشكل كامل وسليم فى وسائل الإعلام، وحتى لا يتسب ذلك في إثارة الجدل نوضح للناس أن هذا القانون فى صالح المجتمع وتحقيق الاستقرار الدستوري والقانوني لحماية المنشآت الحيوية ومنظومة السلع الأساسية".