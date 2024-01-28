شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: المجتمع الدولى يغلق عينيه أمام انتهاكات الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حقوق الإنسان ليست اختراع غربي ولكنه اختراع إنسانى نشأ مع نشأة البشرية، وهناك شواهد كثيرة مثل ماعت وحور محب وغيرها يؤكد أن حقوق الإنسان ليس وحي هبط علينا من الغرب وكأنهم اخترعوه.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" بحضور الدكتور عصام شيحة، والنائب محمد عبد العزيز.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حرب الكيان الصهيونى على غزة أزمة كاشفة لكن من أدعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوضحت أننا أمام ازدواجية فاضحة فى المعايير وأمام مجتمع دولي ينظر بعين واحدة لملف حقوق الإنسان ويغمض العيون عن انتهاكات فاضحة فى كل معايير حقوق الإنسان تجرى على أرض غزة سواء جريمة الإبادة الجماعية أو التهجير القسري أو ضرب المستشفيات وانتهاكات اتفاقية جينيف وكل الاتفاقيات الدولية نرى انتهاكها ومع ذلك نجد المجتمع الدولى فى مأزق فنذهب إلى مجلس الأمن نجد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو ضد أى قرار يدين هذا العدوان، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهذلة فكأن القضية الفلسطينية بدأت يوم 7 أكتوبر ويدعون أن الاحتلال له الحق فى الدفاع عن النفس من وجهة نظرها.