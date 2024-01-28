شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لحقوق الإنسان: المجتمع الدولى يتغافل عن جرائم الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نقل سكان العشوائيات لأماكن سكنية آدمية جديدة من أهم الإنجازات التى شهدها ملف حقوق الإنسان، ورغم ذلك تعرضت الدولة لهجوم شرش من الجهة المسئولة عن حق السكن فى الأمم المتحدة، وحدثت مشادات شديدة معها فى دور الانعقاد الماضي إذ أنها اعتبرت نقل أهالى العشوائيات إلى مساكن صالحة للسكن "تهجير قسرى".

وأضاف "شيحة" أنه بعد ذلك اتضح صواب الرؤية المصرية والرغبة في الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل، معتبرا أنه من هنا تظهر أيضا ازدواجية المعايير حيث أنهم رأووا في نقل سكان العشوائيات لأماكن صالحة للسكن أنه "تهجير قسري" ويتغافلون عما يحدث فى غزة من تهجير قسرى وإبادة جماعية وغيرها من الجرائم الكارثية التى لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، على الرغم من أن كل هذه الجرائم لا تخفى على أحد ومذاعة على الهواء مباشرة أمام العالم بأكمله.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" بحضور الدكتور عصام شيحة والنائب محمد عبد العزيز