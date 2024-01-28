شكرا لقرائتكم خبر العراق يبني جدارا لمنع التهريب من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أمس إنجاز إقامة الجدار «الكونكريتي» على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليلت التهريب ومكافحة تنظيم داعش.

وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي بين البلدين، وأشاد وزير الداخلية بجهود قيادة قوات الحدود كونها خط الدفاع الأول عن حدود العراق.

وحسب مصادر أمنية، يأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود التي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات داعش الإرهابية.

بالتواكب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات «التحالف الدولي» ، الذي تقوده أمريكا، أسقطت مسيرة أطلقتها مجموعات موالية لإيران صباح أمس، وقال «إن ذلك جاء أثناء محاولة استهداف قاعدة «التنف» التي تتمركز فيها قوات «التحالف الدولي» عند مثلث الحدود السورية -العراقية - الأردنية.

وحسب المرصد، «تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، لـ 104 هجمات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران».

وأفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية كثفت عمليات دعم قواعدها بريف الحسكة بشمال شرق البلاد، وأدخلت خلال الساعات الماضية عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية إلى تلك القواعد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر أهلية في ريف اليعربية على الحدود السورية قولها «إن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 75 آلية معظمها برادات مغلقة وحاملات ضخمة لنقل الحمولات الكبيرة دخل الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية».