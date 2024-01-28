إسرائيل تقصف «تعاونية غذائية» في لبنان

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة مستهدفة تعاونية يملكها مواطن لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، وأن المسيرة أطلقت صاروخا موجها باتجاه التعاونية مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتوياته فضلا عن تضرر المباني المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وجبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.
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