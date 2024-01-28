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إسرائيل تقصف «تعاونية غذائية» في لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - شنت مسيرة إسرائيلية أمس، غارة بصاروخ موجه على «تعاونية» لبيع المواد الغذائية في جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة مستهدفة تعاونية يملكها مواطن لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، وأن المسيرة أطلقت صاروخا موجها باتجاه التعاونية مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتوياته فضلا عن تضرر المباني المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق ليلا عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وجبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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