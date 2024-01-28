شكرا لقرائتكم خبر تبون: الجزائر تقف مع السودان ضد قوى الشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن بلاده تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه.

وأكد خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني عبدالفتاح البرهان أن بلاده تدعم دوما السودان، لافتا إلى أن الشعب الجزائري له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة.

وأجرى تبون محادثات ثنائية على انفراد مع البرهان، وترأس رفقته محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين، وأشاد في تصريح صحفي مشترك بالعلاقات المتجذرة التي تجمع الجزائر والسودان، متوجها بتحية إلى الخرطوم على موقفها الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتوجه البرهان أمس إلى الجزائر في زيارة رسمية، وقال في بيان إن المشاورات تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وطبقا للبيان، كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.