اشتباكات جديدة بين الجيش اليمني والحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات بمأرب والجوف وصعدة ومحيط مدينة حيفان بشبوة، بعد أن شنت سلسلة هجمات على مواقع الجيش في ست محافظات.

وأكد مصدر عسكري أن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على امتداد جبهات «الأجاشر» والأبتر وطيبة الاسم واليتمة والغريميل، بمحافظة الجوف شرق البلاد.

وفي جبهة بيحان بشبوة شنت قوات العمالقة المنضوية في إطار الجيش التابع الشرعية فجر أمس، هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن تصدت لهجوم كبير لها، على مواقع في منطقة التماس بين حريب محافظة مأرب وبيحان محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري «إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع قوات العمالقة ودفاع شبوة في سلاسل جبلية في المنطقة الواقعة بين مديرية بيحان بشبوة ومديرية حريب بمأرب تمكنت خلاله من السيطرة على أحد التلال».

وقال مصدر عسكري «إن الهجوم أسفر عن مصرع 17 عنصرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية بينهم قياديان فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين وراءهم جثث قتلاهم، علاوة عن أعطاب مدرعة وثلاثة أطقم تابعة للميليشيات.

يأتي ذلك بعد ساعات من دفع الميليشيات الإرهابية حشودا راجلة من مقاتليها بكامل عتادها تحت مسمى (معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس) باتجاه جبهات القتال محور حريب مأرب بيحان شبوة.

وفي جبهة صعدة أعلنت قوات الجيش الوطني، صد هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة رشاحة شمال شرق محافظة صعدة (شمال اليمن)، وقال موقع «سبتمبر نت» «إن ميليشيات الحوثي نفذت هجوما انتحاريا عصر أمس، في محاولة فاشلة منها للتقدم في سلسلة جبال «رشاحة» الاستراتيجية في مديرية البقع، وأن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم».

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على استهدافهم سفنا تجارية في البحر الأحمر «ليست الحل»، مؤكدا أن الحل هو القضاء على قدراتهم العسكرية».

وقال العليمي «إن العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية»، وأضاف «الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة.

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