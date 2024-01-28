شكرا لقرائتكم خبر طعن طبيبة أسنان يثير غضب التونسيين تجاه ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت سفارة تونس ببرلين السلطات الألمانية إلى التحقيق في حادث طعن مروع تعرضت له مواطنة تونسية في مدينة مانهايم.

وأعلنت السفارة في بيان لها تعرض المواطنة، وهي طبيبة أسنان مقيمة في ألمانيا، إلى حادث طعن همجي وغير مبرر من قبل شاب ألماني.

ووفق السفارة، ترقد الضحية في مستشفى بمدينة مانهايم وهي تخضع للمتابعة ولفحوصات طبية، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة وبعيدة على الخطر بالرغم من فظاعة الاعتداء.

ونقلت إذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس عن طبيبة أسنان تونسية مقيمة بنفس المدينة قولها «إن زميلتها الضحية خضعت لعملية جراحية دامت 10 ساعات ومن المنتظر أن تجري عملية ثانية اليوم، ويجري الإحاطة بها نفسيا».

ولم تتضح أسباب الهجوم وما إذا كانت بدافع الكراهية كما لم يصدر تعليق من السلطات الألمانية، وقالت صديقة الضحية «إن الشاب الألماني نفذ هجومه على الطبيبة عندما كانت تتجه إلى أحد المطاعم القريبة من مقر معملها».

وتابعت «إن صديقتها استبسلت في الدفاع عن نفسها ومنع الجاني من تسديد طعنات على مستوى رقبتها بوضع كلتا يديها فتلقت طعنات غائرة فيهما وفي أماكن مختلفة من الوجه والرأس».

وقالت السفارة التونسية «إنها ستتولى إبلاغ السلطات الألمانية بشجب تونس لمثل هذه الاعتداءات السافرة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة الشنيعة وحماية حقوق الضحية».