شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب": حادث الأردن نتيجة مباشرة لعدم استماع أمريكا لتحذيرات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة المصرية كانت على درجة كبيرة من الوعى بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وحذرت الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة من استمرار الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطينى ودعم سياسات العقاب الجماعي التى تتبعها إسرائيل ضد نحو 2 مليون فلسطيني مدني وهو ما لم تستمع إليه الولايات المتحدة، ونرى الآن نتيجة هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة وآخرها حادث الأردن.

وأوضحت، أن السياسات الأمريكية أدت في وقت سابق الى خلق عداوة كبيرة مع شعوب المنطقة وكان السؤال الذى يشغل بال الأمريكيين وقتها هو :"لماذا يكرهوننا؟" والان أمريكا تتبع نفس السياسات التي أدت لنفس النتائج السابقة ومن المؤكد انها ستصل الى نفس النتيجة لكن بعد فوات الأوان.

واعتبرت أسماء الجمال أن ما يجرى في غزة هو جنون وعقاب جماعي وإبادة لشعب أعزل وهو أمر لابد أن يؤجج نفوس الملايين في العالم العربي وزيادة وتيرة الأعمال العدائية.

وتابعت: "الوقت يفرض على أمريكا الاستماع لصوت العقل قبل أن يندم الجميع فالشرق الأوسط ليست ساحة لتجريب الأسلحة الأمريكية على حساب الأمن القومى للإقليم"