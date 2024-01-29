شكرا لقرائتكم خبر عن 24 تعريفا دليلك لفهم قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات المستخدمة في القانون، والتى تُعد بمثابة دليل لفهم القانون، حيث نصت المادة 1 من القانون على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرين كل منها :

1-الهيئـة: الهيئــة المصـرية لضمـان الجــودة والاعتمـاد في التعليـم الفنـي والتقنـي والـتدريب المهنـي .

2- الجـودة: درجــة تحقيــق مجـمــوعة المعـــايير والإجـــراءات التي يهـــدف تنـفــيذها إلي تحسين البيئة التعليمية والتدريبية .

3- ضمان الجودة: الإجــراءات التي ترصــد استيفــاء معايير الجـــودة لجميـــع عناصر العملية التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع والأفراد .

4- المعايير المهنية: مجمـوعة المواصفــات التي تحدد جــودة العمــل في مهنــة مـا ، والواردة بدليل التصنيف المهني المصري والتي يتم تحديثها دوريًا بالمشاركة مع أصحاب الأعمال .

5- المؤسسات التعليمية: مؤسـســــات التعـليــم الفنــي والتقنــي العـــامـة والخــاصة بجميـع أنواعهـا .

6- التعليم الفني: نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمدارس الفنية التابعة للقطــاع الخـــاص والمجتمــع المــدني، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

7- التعليم التقني: نمط من التعليم النظامي تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019

8- الجـدارة: القدرة علي تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للعمل في وظيفة أو مهنة محددة وفقًا لمعايير معينة .

9- التعليم المزدوج: نظــام يجمع بـين التعليـم في مؤسسة تعليميــة فنيـــة أو مهنية وبين التدريب العملي في مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجـدارات المطلـوبة .

10- التدريب المهني: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب .

11-التدريب المهني النظامي: نوع من التدريب يمنح الدارس في نهايته مؤهلاً .

12- التدريب المهني غير النظامي: نوع من التدريب يمنح المتدرب في نهايته شهادة اجتياز ، دون الحصول علي مؤهل.

13- مراكز التدريب المهني: جميع مراكز التدريب التــابعة للوزارات المختلفــة التي لا تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومراكز التدريب التابعة للهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة القوي العاملة، ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشـار إليـه .

14- البرامج التعليمية: المناهج والمقررات والأنشـطة في مجـال التعليم الفنــي والتقني التي تكسب الدارس الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة ، ويمنح بعد استيفاء متطلبات البرنامج شهادة ومؤهلاً .

15- البرامج التدريبية: مجموعة من الحزم التدريبية والأنشطة التي تكسب المتدرب الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة .

16- الاعتماد المؤسسي: إقـــرار الهيئــة اسـتيفـاء المؤسســة التعليميـة أو الـتدريبيـة مستوي معينًا من معايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون .

17- الاعتماد البرامجي: إقــرار الهيئــة باسـتيفــاء البرنـامـج التعـليمي أو الـتدريبي مستوي معينًا من معايير الجودة طبقًا لهذا القانون .

18- المراجعـة: عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول علي أدلة التحقق الخاصة بنظام جودة مؤسسة أو برنامج وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدي استيفاء المعايير .

19- التقييـم: عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسـة تعليميـة أو تدريبية أو برنامج تعليمي أو تدريبي في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف .

20- معايير الاعتماد: الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية .

21-التأهيل المهني: التأهيل لمـزاولة مهنـة معينـة أو جـزء من مهنـة لإكســاب المتعلم أو المتدرب الجدارات المطلوبة لهذه المهنة .

22- شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تعكس استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمنهجية وشروط الاعتماد الصادر من الهيئة والمبنية علي المتطلبات الوطنية والدولية ومواصفات الأيزو ذات العلاقة، وتصدر شهادة الاعتماد بناءً علي إقرار من الهيئة بصحة عمليات التصديق التي تقوم بها جهات تقييم المطابقة .

23- جهات تقييم المطابقة: الجهـات التي ترخـص لها الهيئـة، من مؤسسـات عامة وخاصة أو منظمات مجتمع مدني ، ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وترفع تلك الجهات للهيئة التقارير والمستندات اللازمة للبت في إصدار شـهادة الاعتمـاد .

24- مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية المـاهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي علي الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .