أمير الكويت يصل السعودية غدا في زيارة رسمية



يزور المملكة العربية السعودية غدا، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

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