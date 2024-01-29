السعودية تعلق على تعليق التمويل للأونروا في وقت الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت السعودية، اليوم الاثنين، انها تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا"، قائلة إنها تتابع التداعيات الدولية حيال عدد من موظفيها.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، شددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأضافت الخارجية السعودية أنه على كافة الداعمين لـ "الأونروا" النظر إلى دورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

وأعربت المملكة السعودية عن قلقها بشان تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.