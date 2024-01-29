شروط الالتحاق ببرنامج خبير للتدريب التعاوني بديوان المظالم

ياسر رشاد - القاهرة - فتح ديوان المظالم باب التقديم على (برنامج خبير) للتدريب التعاوني للطلاب والطالبات الجامعيين وذلك في كافة محاكمه وإداراته بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

برنامج خبير للتدريب التعاوني (برنامج التطبيق العملي)

وأوضح الديوان أن برنامج (خبير) للتدريب التعاوني (برنامج التطبيق العملي) متاح لتلك الفئات:" طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة"، وذلك في تخصصات محددة تشمل:

الموارد البشرية

إدارة المواد

السكرتارية

الشريعة

الأنظمة

القانون

المحاسبة

أصول الدين

برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)

إدارة الأعمال

تقنية المعلومات

المكتبات

الإدارة المالية

العلاقات العامة والإعلام.

شروط برنامج خبير للتدريب التعاوني ..التطبيق العملي

أن يلتزم "الطالب/ ة" بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة. أن يلتزم "الطالب/ ة" بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم. لا يحق "الطالب/ ة" مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي. إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.

برنامج خبير للتدريب التعاوني ..البيانات والوثائق المطلوبة

يطلب من المتقدم نظام التدريب التعاوني التالي:

البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية ووسيلة الاتصال به.

إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب.

يجب أن تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).

موعد التقديم على برنامج خبير للتدريب التعاوني.. التطبيق العملي

وأعلن ديوان المظالم أن التقديم على التدريب يبدأ اليوم الاثنين الموافق 17 رجب 1445هـ، 29 يناير 2024، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 29 رجب 1445هـ/ 10 فبراير 2024م.

يشار إلى أن ​​ديوان المظالم وفق لموقعه الرسمي يعتبر هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ .