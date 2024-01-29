شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان المختصة منها منحة من أجل حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلي اللجان المختصة.

وفي هذا الصدد، أحيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، إلي لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب الخطة والموازنة.

كما أحيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" إلي لجنة مشتركة الزراعة والري والأمن الغذائي، ومكاتب الصحة، الخطة والموازنة.

أيضا أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية، إلي لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.