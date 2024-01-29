شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: القضية الفلسطينية أولوية قصوى للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، أن القضية الفلسطينية هي الأولوية القصوى للدبلوماسية المصرية خلال هذه الفترة في جميع اللقاءات والاجتماعات الدولية على كافة المستويات بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته إلى الحكومة ووزارة الخارجية بشكل خاص، الأمر الذي انعكس على تجديد مطالبة وزيري الخارجية المصري ونظيره السعودي بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مهنى في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه على المجتمع الدولي أن يستجيب إلى مطالبات الوقف الفوري لإطلاق النار، والسعي من أجل تسهيلات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأن يتم معاقبة اسرائيل من خلال القانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع.

وأشار مهنى، إلى أن التوترات بالمنطقة تؤكد ما نوه عنه الرئيس في جميع كلماته عن القضية الفلسطينية وأنها ستجر أطراف أخرى إلى الحرب وهذا ماحدث بالفعل، خاصة وأن الملاحة والتجارة العالمية تأثرت بذلك بشكل مباشر.

وتابع، أن مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة تربطهما علاقة احترام على مر العصور، وتهدف دائما لتطوير آليات التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية والاقليمية والثقافية، فنحن شعب عربي واحد ونحتاج إلى التكاتف في هذه المرحلة الحرجة التي تحمل الكثير من المشكلات والتعقيدات بالمنطقة.