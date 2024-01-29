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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية وتنديدها بأشد العبارات , الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين.

وتجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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