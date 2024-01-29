الشورى يقر مشاريع لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول

وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد التعليم التقني في سنغافورة، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا، في مجال التدريب التقني والمهني.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ونظيرتها في سلطنة عمان.

وفي السياق ذاته أصدر مجلس الشورى قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكل من وزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية.

كما وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة بربادوس، وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي.