"أرامكو" السعودية تراجعت عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، أنّها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا والتخلي عن خطة لزيادتها.

وأوضحت، في بيان، أنّ "أرامكو السعودية تُعلن أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا".

وأضافت أنها ستعمل "على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في آذار".

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، 90% من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي تشرين الأول 2021، حدّدت أرامكو هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، بدون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها. وترافق ذلك مع إعلانها أنّها تخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.