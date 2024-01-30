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وهاب: عدد من اللبنانيين وغير اللبنانيين يتعرضون لإعتقالات في السعودية بتهم واهية

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اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "عددا من اللبنانيين وغير اللبنانيين يتعرضون لإعتقالات في بتهم واهية تغريده أو رأي"، لافتا الى ان "التطوير سمو الأمير ليس فقط بالحجر بل بمساحة حرية للبشر . أطلقوا معتقلي الرأي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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