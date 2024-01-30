وهاب: عدد من اللبنانيين وغير اللبنانيين يتعرضون لإعتقالات في السعودية بتهم واهية

اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "عددا من اللبنانيين وغير اللبنانيين يتعرضون لإعتقالات في السعودية بتهم واهية تغريده أو رأي"، لافتا الى ان "التطوير سمو الأمير محمد بن سلمان ليس فقط بالحجر بل بمساحة حرية للبشر . أطلقوا معتقلي الرأي".

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