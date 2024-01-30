أمير الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

وكان في وداع أمير الكويت قبيل مغادرته البلاد، رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ياسر رشاد - القاهرة - توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووفد رسمي يرافقه اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ؛ في زيارة رسمية.

محمد يوسف

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