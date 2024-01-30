شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: مصر تلعب دورا كبيرا علي كافة المستويات منذ اندلاع حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن توثيق ورصد الانتهاكات الخاصة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل فلسطين، وبحث الجهود المشتركة فى هذا الملف، وذلك بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الامريكتين.

وقال النائب طارق رضوان، إنه منذ اندلاع الحرب على غزة، ومصر تلعب دور كبيرا علي كل المستويات، وهو ما رآه الجميع علي وسائل الإعلام.

وأشار رضوان إلى أهمية التواصل مع أعضاء البرلمانات بالخارج لطرح القضية، وكذلك ملف حقوق الإنسان، لتوضيح الحقائق، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية فى إنشاء تلك القنوات للتواصل، بالإضافة إلي التواصل الاليكترونى.

وطرح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من التساؤلات بشأن الموقف الأمريكي تجاه الحرب علي غزة، ومستقبل ذلك الموقف والدور المساند للاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد أبو العلا، وقف عدد من الدول تمويل منظمة الأونرا التى تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرا إلي ضرورة توضيح الموقف من تلك المستجدات.

ومن جانبه أكد السفير حسن فهمى، مساعد وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد عدد كبير من زيارات أعضاء من الكونجرس الأمريكي، وكانت أغلبها تتعلق بالحرب علي غزة

وأكد مساعد وزير الخارجية، أهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتواصل الاليكترونى علي الأقل مع البرلمانات، لتفعيل التواصل المستمر، مشددا على ضرورة التنسيق بشأن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.