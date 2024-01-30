خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت

استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر عرقه اليوم، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ورحب الملك سلمان بالشيخ مشعل الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



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