شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: الحرب على غزة كشفت عن صمود الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من نصف المساعدات العابرة الى غزة مصرية، لافتة الى أن الأزمة أثبتت قوة الشعب الفلسطيني وقوة الإدارة المصرية في المفاوضات لحل الوضع المتأزم الراهن، مؤكدة أن مخطط التهجير القسري واجبار المدنيين على التوجه إلى مناطق القتال يعد انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية، مؤكدة أن مايتردد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ادعاءات فلايوجد حق لمحتل في الدفاع عن نفسه .
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