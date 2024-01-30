ولي العهد يجري مباحثات مع أمير الكويت

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال زيارته للمملكة.

وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الاصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما قلد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد وصل للرياض بزيارة دولة رافقه فيها وفد رسمي وهي الزيارة الأولى منذ تولي أمير الكويت مقاليد الحكم.