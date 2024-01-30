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بلينكن: الوضع في الشرق الأوسط أخطر من 1973

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «إن الوضع في الشرق الأوسط أكثر خطورة مما كان عليه منذ عقود».

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن «يمكنني أن أزعم أننا لم نر وضعا خطيرا مثل الوضع الذي نواجهه الآن في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، ويمكن القول، حتى قبل ذلك، وهذه هي البيئة التي نعمل فيها».

وحذر بلينكن من محاولات استغلال الصراع في الشرق الأوسط لبث المزيد من انعدام الاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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