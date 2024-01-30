شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: الوضع في الشرق الأوسط أخطر من 1973 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «إن الوضع في الشرق الأوسط أكثر خطورة مما كان عليه منذ عقود».

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن «يمكنني أن أزعم أننا لم نر وضعا خطيرا مثل الوضع الذي نواجهه الآن في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، ويمكن القول، حتى قبل ذلك، وهذه هي البيئة التي نعمل فيها».

وحذر بلينكن من محاولات استغلال الصراع في الشرق الأوسط لبث المزيد من انعدام الاستقرار.