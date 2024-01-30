بلينكن: الوضع في الشرق الأوسط أخطر من 1973

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وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن «يمكنني أن أزعم أننا لم نر وضعا خطيرا مثل الوضع الذي نواجهه الآن في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، ويمكن القول، حتى قبل ذلك، وهذه هي البيئة التي نعمل فيها».
وحذر بلينكن من محاولات استغلال الصراع في الشرق الأوسط لبث المزيد من انعدام الاستقرار.
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