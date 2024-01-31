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حضر اللقاء المهندس حسام الدين علي النائب الاول لرئيس كتلة الحوار ومن حزب الإصلاح والتنمية مصطفى جبريل الباحث بالعلوم السياسية وعضو الهيئة العليا بالحزب.

تناول اللقاء النقاش حول الحالة السياسية الراهنة وتحديات الإصلاح السياسي والجولة الجديدة للحوار الوطني وكذلك التحديات الاقتصادية والامنية في مصر و المنطقة.

استقبل الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار ،النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس النواب السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية بمقر كتلة الحوار .

شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تلتقى رئيس حزب الإصلاح لمناقشة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية