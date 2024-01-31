الدفاع الروسية تكشف عن نتائج العملية الخاصة على محور كراسني ليمان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن أن القوات الروسية سيطرت على مواقع "عملياتية أكثر فائدة" على محور كراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.

فيما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، سيطرت وحدات تجمع قوات "المركز" على مواقع أكثر فائدة عملياتية في مناطق غريغوروفكا ودزيرغينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 280 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات.

ولفت البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 80 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفعا من طراز "إيه إس-90"، ومدفع هاوتزر "إم 777".