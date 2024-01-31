شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء 42 حزبا يجتمعون اليوم بمقر إرادة جيل استعدادا للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم، الأربعاء، تحالف الأحزاب المصرية المنطوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا، اجتماعا بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة استعداداتهم لجلسات الجولة الثانية للحوار الوطنى.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية لـ"الخليج 365" إن التحالف منذ انطلاق الحوار الوطنى وهو يرى أهمية المحور الاقتصادي، مثمنا انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني بمناقشة القضايا الاقتصادية.

وأكد "مطر" أن حزب إرادة جيل من أول الأحزاب المصرية التي أعلنت أن المحور الاقتصادي هو الأهم والأكثر تأثيرا فيما تشهده مصر، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية للمرور بالمرحلة الحالية.

وأوضح مطر، أن الحوار الوطني فرصة للجميع من أجل تقديم أفكاره وتوصياته ومقترحاته لمواجهة المشكلات والنهوض بالبلد بطرق عملية.