شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين على سيارات الإسعاف يثير الجدل بـ"خطة النواب".. المالية ليس لها بند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لبحث إمكانية التأمين على سيارات الإسعاف.

جاء ذلك ردا على إعلان أحمد مرعى، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، للحساب الختامى للسنة المالية 2022/2023، قائلا:" الاعتمادات 4.1 مليار جنيه، المنصرف حتى 30 يونيو الماضى 3.9 مليار جنيه، أن بند الصيانة بلغ حوالى 32 مليون جنيه اخر خمس سنوات بواقع تقريبا 6 مليون سنويا.

وأكد النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة أهمية نشر الوعى التامينى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وعلق ممثل وزارة المالية قائلا:" فكرة التأمين تكون على أرباب العهد، خاصة أنه لا يوجد بند اسمه التامين على السيارات، إضافة إلى أن ذلك يثقل كاعل الموازنة العامة لان هذه الهيئات تاخد اعتمادها من الموازنة العامة للدولة".

وقال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: " يجب عمل دراسة مستفيضة بشأن التأمين على السيارات الجديدة التى لم يمر عليها 5 سنوات على الأقل ودراسة هل عمل صيانة على هذه السيارات حال حصرها يوفر على الدولة عن إجراء الصيانة اللازمة؟ وبناء على الدراسة يتم اخذ القرار المناسب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى – الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.