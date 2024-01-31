نفى مصدر أمني مطلع، عبر النشرة"، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر تسجيل صوتي لأحد الأشخاص، يدعي فيه وجود عصابة سرقة وسلب، بين الزلقا وجل الديب وانطلياس، تدخل إلى المنازل، مدعية أنها تمثل جمعية تقدم مساعدات إلى المواطنين، ثم تقدم على "رشهم" بمواد تؤدي إلى فقدانهم الوعي بشكل مباشر، قبل أن تقوم بسرقة محتويات المنازل، مؤكداً أنه يندرج في إطار الشائعات.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي عبر النشرة ما يتم تداوله عبر تسجيل صوتي عن عصابة تقتحم المنازل في الزلقا وجل الديب وانطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.