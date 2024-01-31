محافظ جنوب سيناء: إقامة معرض أهلًا رمضان بجميع المدن ومائدة إفطار لـ 500 فرد يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظ جنوب سيناء يقرر إقامة معرض أهلًا رمضان بجميع المدن

جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم "1" لعام 2024، بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ومديري إدارات الديوان العام.

وجه المحافظ بضرورة افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكافة المدن اعتبارًا من منتصف شهر فبراير المقبل، لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

وأعلن عن إقامة مائدة إفطار رمضاني على نفقة المحافظة بمدينة طور سيناء، تحتوي اللحوم والدواجن، وتكفي لاستقبال 500 شخص على مدار الشهر الكريم.

وطالب محافظ جنوب سيناء، خلال الجلسة بسرعة البدء في تنفيذ المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، المقرر إقامتهم بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024.

وأقر المجلس الموافقة على استنزال مساحة 1043 فدان بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ من أراضي التنمية السياحية لصالح المحافظة لإقامة منطقة خدمات دينية، إضافة إلى البدء في أعمال تطوير مسجد المنشية بطور سيناء.

ووافق المجلس خلال انعقاد الجلسة على تسمية عدد ميادين جديدة بشرم الشيخ وهي ميدان اصدقاء البيئة، وميدان مجلس المدينة، وميدان دلتا شرم، وميدان العدالة، وميدان العلم والنور.

كما تم خلال الجلسة مناقشة تخصيص الأراضي لعدد من الجهات الحكومية لاقامة مشروعات خدمية للمواطنين بالمحافظة.