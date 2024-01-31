شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة الإسعاف للنواب: 4 مليارات جنيه مصروفات بـ"ختامى 22/23" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مرعي، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، إن هيئة الإسعاف المصرية إجمالي إيرادات بلغ نحو 617 مليونا و674 ألف و423 جنيها خلال العام المالى 2022/2023، منها 504 ملايين و678 ألفا و390 جنيهًا موارد ذاتية.

وتابع مرعى: "فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 4 مليارات و154 مليونا و746 ألف جنيه، منها مليار 741 مليونا و300 ألف جنيه لأجور وتعويضات العاملين، ونحو مليار و659 مليونا و395 ألف جنيه للأصول غير المالية (استثمارات).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.