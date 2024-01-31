شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل الديمقراطى": الحزب فى حالة انعقاد دائم للاستعداد للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وقال "عز"، إن الأمانة العامة للحزب أعطت توجيهاتها لأمانات المحافظات بعقد ورش عمل في انحاء الجمهوريه ولقاءات مباشر مع المواطنين، وإعداد اوراق عمل من ارض الواقع تلخص المستجدات في المشاكل الاقتصاديه والمشاكل والمعوقات التي تواجهه المواطن مع وضع مقترحات قابله للتنفيذ ورفعها للهيئه العليا تمهيدا لدراستها من قبل المتخصصين و تقدميها للحوار الوطنى
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني كانت بمثابة إعلان عن نجاح المرحلة الأولي منه، مشددا على أن يتم تنفيذ توصيات الحوار من قبل الحكومة في أسرع.
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