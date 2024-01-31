وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن العثور على عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد.
وكانت قد أعلنت الشرطة السويدية، أنه تم العثور على "شيء قد يكون خطيرا" بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، ويجري التحقق منه.
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة، وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج، ربما يكون خطيرا، موضحا أن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر.
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