أكسيوس: أصوات في إدارة بايدن تدعو للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أولى للمفاوضات

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي الى أصوات في إدارة الرئيس جو بايدن تدعو للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أولى للمفاوضات. واردف بان "مسؤولين بإدارة بايدن يعتقدون أن الاعتراف بدولة فلسطينية ربما ينبغي أن يكون خطوة أولى وليس أخيرة بالمفاوضات".
ونقل عن مسؤولين أميركيين بان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن طلب من الخارجية بحث خيارات بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطين بعد الحرب، وان جهود الخروج من حرب غزة فتحت الباب لإعادة النظر في كثير من السياسات الأميركية القديمة.
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