دول العالم تحتشد لوقف استفزازات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتشدت دول العالم للتصدي للاستفزازات الحوثية على البحر الأحمر وممر الملاحة العالمية، وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل «إنه من المقرر أن تبدأ مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تصاحب السفن التجارية في البحر الأحمر لحمايتها من هجمات متمردي الحوثي منتصف فبراير المقبل».

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه ما زال يتعين التوصل لتفاصيل أخرى، تتضمن موقع المقر، وأي الأصول البحرية سوف تقدمها الدول، وقال بوريل «إن سفن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ إجراء مباشرا ضد الحوثيين، ولكنها سوف تعوق الهجمات ضد السفن التجارية، ومازال يتعين أن تحصل المهمة البحرية على موافقة نهائية من الدول الأعضاء.

وفيما أكد وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، بأنه من الممكن أن ترسل المملكة المتحدة حاملة طائرات إلى البحر الأحمر، في ظل استمرار الخطر هناك بسبب الحوثيين، تستعد وزارة الدفاع الألمانية لمشاركة سريعة في العملية العسكرية المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وبحسب تصريحات وكيلة وزارة الدفاع زمتيه مولر، من المتوقع صدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير المقبل، وأضافت السياسية التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أمس على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، «إنه بمجرد صدور القرار من الممكن للبرلمان الألماني أن يجري نقاشا سريعا حول هذا الموضوع».

وتتضمن خطط العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي إرسال عدة سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا لحماية سفن الشحن في المنطقة، وتهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين انطلاقا من اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي استهدافها مدمرة حربية أمريكية في البحر الأحمر، في عملية قالت إنها تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن».

وكان الجيش الأمريكي أعلن أن الحوثيين أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر وتم إسقاطه.

من جهة أخر قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي» إن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي الإرهابية، يواصل احتجاز القاضي عبدالوهاب قطران وإخفاءه قسرا منذ 3 يناير الماضي، في سجن انفرادي، وظروف قاسية على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات الميليشيات، وانتقاده في منشور بصفحته بمنصة (إكس) أعمال القرصنة البحرية وعسكرة الميليشيات للبحر الأحمر».

مشاهدات يمنية: