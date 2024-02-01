شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الحرية بالمنيا: دورات تدريبية للشباب عن المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري محافظة المنيا، إن هناك استعدادات للعمل في المحافظة، ومحاولة استغلال حالة الزخم السياسي التي حققناها في الانتخابات الرئاسية ومشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة، لتكون من أوائل المحافظات المشاركة من جميع الفئات العمرية والمجتمعية.

وأضاف عطية، في تصريح خاص: نستعد من الآن بإعداد الشباب للمرحلة القادمة من الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو المحلية، وسيتم الاتفاق مع عدد من الكوادر السياسة أصحاب الخبرات لإعطاء كورسات تدريبية عن المشاركة السياسية وأهمية حث المواطنين على المشاركة والتوعية من خلال الفرد.

وأضاف أمين المحافظة، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تشهد إقبالا ومتابعة أكثر من أي انتخابات مضت، فنحن الآن أمام شعب سياسي يسعى إلى تحقيق الديموقراطية بكافة أنواعها، ويعرف حقوقه وواجباته على أكمل وجه، ولذلك سوف يشارك ويعطي صوته للقادر على تمثيله والدفاع عن حقوقه فيما بعد.

وأكد عطية، أن محافظة المنيا على الأخص تحظى بوعي سياسي كبير، فالنساء قبل الرجال والشباب قبل الشيوخ ينزلون إلى صناديق الاقتراع، ولذلك ستكون المعركة الانتخابية شديدة الصعوبة في الاختيار، ولذلك يسعى الحزب إلى الاستعداد لها مبكرا، لدراسة حاجة الشارع والمواطنين ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاتهم أو إيصال صوتهم إلى المسئولين.