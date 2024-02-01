شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. استطلاع يؤكد انخفاض شعبية بايدن بين الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية